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9 ülke büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Politika Haberleri

9 ülke büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

TÜRKİYE'de konsolosluklarını kapatan ülkelerin de aralarında bulunduğu 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

TÜRKİYE'de konsolosluklarını kapatan ülkelerin de aralarında bulunduğu 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre; 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türkiye'de güvenlik gerekçesiyle konsolosluklarını kapatan ülkelerin büyükelçileri de 9 büyükelçi arasında yer aldı. Büyükelçilere Türkiye'nin duyduğu rahatsızlığın iletileceği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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