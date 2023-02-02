9 ülke büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Politika Haberleri TÜRKİYE'de konsolosluklarını kapatan ülkelerin de aralarında bulunduğu 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. TÜRKİYE'de konsolosluklarını kapatan ülkelerin de aralarında bulunduğu 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre; 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türkiye'de güvenlik gerekçesiyle konsolosluklarını kapatan ülkelerin büyükelçileri de 9 büyükelçi arasında yer aldı. Büyükelçilere Türkiye'nin duyduğu rahatsızlığın iletileceği öğrenildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika Dışişleri Bakanlığı Türkiye Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› 9 ülke büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.