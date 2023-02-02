9 ülke büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
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TÜRKİYE'de konsolosluklarını kapatan ülkelerin de aralarında bulunduğu 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
TÜRKİYE'de konsolosluklarını kapatan ülkelerin de aralarında bulunduğu 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre; 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türkiye'de güvenlik gerekçesiyle konsolosluklarını kapatan ülkelerin büyükelçileri de 9 büyükelçi arasında yer aldı. Büyükelçilere Türkiye'nin duyduğu rahatsızlığın iletileceği öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika