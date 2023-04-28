82 yaşındaki yurttaş: 'Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim'

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Giresun mitingine katılan 82 yaşındaki yurttaş, Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyledi. Mitinge katılan diğer yurttaşlar da adalet arayışı, ekonomik sıkıntılar ve işsizlik gibi konularda endişelerini dile getirdi.

HABER: TAMER ARDA ERŞİN- KAMERA: ÜNAL AYDIN

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Giresun'daki mitingine yağmurlu havaya rağmen katılan 82 yaşındaki yurttaş, bu seçimde Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini "Önceden Tayyip'e de verdim, Turgut Özal'a da verdim. Ben 82 yaşındayım. Evvel amcamın, anamın, babamın gittiği yere gittik. Bu yıl da çocuklarımın gittiği yere gidiyorum" sözleriyle dile getirdi. Adaletli olduğu için Kılıçdaroğlu'nu destek vereceklerini söyleyen bir kadın da "Birinci yüzyılda Mustafa Kemal Atatürk, ikinci yüzyılda Kemal Kılıçdaroğlu diyoruz" dedi. Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan ise "Kemal Bey zaten Türkiye'deki bütün adalet arayan ailelerin sorunlarını, neyle karşılaştıklarını, hepsini biliyor... Rabia Naz'ımızın sürecinde benimle diyalogları oldu. Sinan Ateş'in ailesi. Şenyaşar ailesi ile bizzat gidip görüşmeler yaptı" diye konuştu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun'da halka hitap etti. Havanın yağmurlu olmasına rağmen Atatürk Meydanı'nı dolduran yurttaşlar çevredeki kafelerden ve meydanın yanındaki yollardan da Kılıdaroğlu'nun konuşmasını dinledi.

Mitinge katılan ve daha önceki seçimlerde AKP'ye oy verdiğini söyleyen 82 yaşındaki yurttaş, "Önceden hep Tayyip'e veriyorduk. Verenimiz de vardı, vermeyenimiz de vardı. Herkes özgür. Şimdi yeğenlerim, oğlum, kızım. Anne buraya gideceksin, bizim hatırımız için dedi. Biz de hatır için ne yenir, zehir yenir değil mi? Çocuklarım nereye gidiyorsa ben de oraya gidiyorum. Mitinge yeğenimle geldim. Buraya niçin geldik, mitinge niye geldik, bunu destekleyeceğiz, onun için geldik. Önceden Tayyip'e de verdim, Turgut Özal'a da verdim. Ben 82 yaşındayım. Evvel amcamın, anamın, babamın gittiği yere gittik. Bu yıl da çocuklarımın gittiği yere gidiyorum" diye konuştu.

"ADALET İÇİN"

Daha önce AKP'ye oy verdiğini söyleyen başka bir yurttaş da bu defa "adalet" için Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"AK Parti'ye verdim. İlk dönem ona verdim. Keşke ellerim kırılsaydı da vermeseydim. Adalet yok. Bir kişi 10 yerden maaş alabilir mi? Hak, hukuk, adalet yok. Biz burada işlerinden atılan Fatihler, Süreyyalar, Yasinler için buradayız. Kendileri FETÖ ile el ele, kol kola gezdiler. Ama suçsuz insanları işlerinden attılar. Dünkü FETÖ'cülerle birlikte bugün kol kolalar. Maliye Bakanı'nın FETÖ ile resmi var, o Maliye Bakanı ama FETÖ'yü tanımayan insanlar işsiz. Yazık ve günahtır. Gitmeleri lazım yeter artık.

"BİRİNCİ YÜZYILDA ATATÜRK, İKİNCİ YÜZYILDA KEMAL KILIÇDAROĞLU"

Adaletli olduğu için ona güveniyoruz. Tek umudumuz Kılıçdaroğlu. Gönlümüz, kalbimiz onunla. Doğru olduğu için. Hırsızların yanında olmadığı ve adaletli olduğu için. Onun adaletine güveniyoruz biz. Onun için Kılıçdaroğlu diyoruz. Sonuna kadar. Birinci yüzyılda Mustafa Kemal Atatürk, ikinci yüzyılda Kemal Kılıçdaroğlu diyoruz."

"CANIMIZDAN BEZDİRDİ BUNLAR"

Emekli bir yurttaş ise "Biz bu hükümetten bezdik. Pahalılıktan marketlere gidemiyoruz. Biz canımızdan bezdirdiler. O yüzden hükümetin tez günde, tez saatte değişmesini istiyoruz. Emekliyim. Cebimde 10 lira para var, başka yok. Misafir gelecek, şaşırdım ne alacağım? 10 lira ne alıyor, hiçbir şey almıyor. Bizi canımızdan bezdirdi bunlar. Korkumuzdan ne elektrik ne doğalgaz yakabiliyoruz. Vallahi de yakamıyoruz, billahi de" dedi.

"5-6 SENEDİR BOŞTA, PSİKOLOJİSİ BOZULDU"

Başka bir yurttaş da hukuk fakültesi mezunu gelininin iş bulamadığını belirterek, "İş yok. 5-6 senedir boşta. Adamı olan arkadaşları hep işte. Ama o boşta. Psikolojisi bozuldu. Lütfen onu da dile getirsin başkan (Kılıçdaroğlu). Asgari ücret ile çalışmak istemiyor. Bir yerde girdi çalıştı akşama kadar. Olmadı, mutlu değil yani. İstediğini alamıyor. Maaş yok" diye konuştu.

"ÇUVAL İLE ALIYORDUK, ŞİMDİ TANE TANE"

Fiyatı nedeniyle et yiyemediklerini anlatan yurttaş ise "Et yiyemiyoruz, sebze yiyoruz. Onu da soğansız yiyoruz. Soğan da yiyemiyoruz artık. Sebze de lüks oldu… Eskiden çuval ile alıyorduk, şimdi tane tane" dedi.

Bir genç de "Gençler olarak liyakat, adalet, eğitimde eşitlik, iyi bir gelecek istiyoruz. Patates, soğan, güle güle Erdoğan" diye tepkisini dile getirdi.

ADALET ARAYAN AİLELER ADINA KATILDI

Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan da Kılıçdaroğlu'nun Giresun mitingine geldi. Kılıçdaroğlu'nun adalet arayan ailelerin sesi olduğunu söyleyen Şaban Vatan şunları söyledi:

"Eynesil ilçesinden geldim. Bizim için yağmur, yağış fark etmiyor. Kemal Bey ile daha önce de görüştük. Duamızdı kendisini aday olması. Bizim için en büyük beklentimizdi ve oldu. Beklentimiz artık Kemal Beyin, Sayın Cumhurbaşkanımız olması. Kemal Bey zaten Türkiye'deki bütün adalet arayan ailelerin sorunlarını, neyle karşılaştıklarını, hepsini biliyor. O öyle bir insan ki çok vicdanlı ve bütün adalet arayan ailelere değer veren ve her şekliyle olayları her süreciyle takip eden, kendisi duyarlı bir ülkemize kazanabilecek Cumhurbaşkanımızdır. Belki de Türkiye'de bir ilk olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim hepimizle temas halinde oldu. Rabia Naz'ımızın sürecinde benimle diyalogları oldu. Sinan Ateş'in ailesi, Şenyaşar ailesi ile bizzat gidip görüşmeler yaptı. Yani bu süreçler bizim için çok kıymetli süreçler."