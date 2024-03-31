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81 yaşındaki Cevat dede oy kullandı

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Batman'da Mahalli İdareler Genel seçimleri için sandığa giden 81 yaşındaki Cevat dede, oyunu kullandı.

Merkez Kuyubaşı Mahallesinde ikamet eden 81 yaşındaki Cevat Beyca, oy kullanmaya ilk gidenlerden olmak için sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacağı Kuyubaşı İlkokuluna geldi.

Yaşına ve hastalığına rağmen sandık başına gelerek oy kullanan Beyca "Bu bir demokrasi şölenidir" diyerek oyunu kullandı.

Yaşına rağmen iradesinin sandıkta tecelli etmesi için oy kullanmaya geldiğini belirten Beyca, "Sabahın erken saatlerinde oy kullanmaya geldim. Seçimler demokrasi şölenidir. Hür irademle sandıktayım ve oyumu kullanıyorum. Bu seçimlerin memleketimize vatandaşlarımıza, hepimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

411 bin 3 seçmen için kentte bin 424 sandık kuruldu. Sabah 07.00'de başlayan o kullanma işlemi saat 16.00'da sona erecek. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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