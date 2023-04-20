81 İl Sağlık Müdürlüğü'ne 'Ramazan Bayramı' genelgesi

SAĞLIK Bakanlığı'nca, Ramazan Bayramı boyunca sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için 81 İl Sağlık Müdürlüğü'ne genelge gönderildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Ramazan Bayramı'nda sağlık hizmetlerinde aksaklık yaşanmaması için alınacak tedbirlere ilişkin hazırlanan genelge, 81 ilin sağlık müdürlüğüne gönderildi. Genelgede, idari izin günleri boyunca sürdürülecek hizmetlerle ilgili detaylı talimatlar ve hatırlatmalar yer alırken, hem kamu hastaneleri hem de özel hastanelerin acil servislerinde artması muhtemel iş hacmini karşılayabilecek nitelik ve kapasitede bir düzenleme yapılması gerektiği belirtildi. Ayrıca bayram tatili süresince tüm acil servislerin, bizzat başvuran, ambulanslarla veya diğer imkanlarla getirilen tüm vakaları karşılamak, kabul etmek ve gerekli tıbbi-cerrahi müdahaleleri zamanında ve etkin bir şekilde sağlamakla yükümlü olduğu ifade edildi.

Radyoterapi hizmetlerindeki aksamaların, hastaların tedavi süreçlerini olumsuz etkileyebileceğinin göz önünde bulundurulması ve bünyesinde radyoterapi merkezi bulunan sağlık tesislerinde verilen radyoterapi hizmetlerinin, bayram tatili süresince de, planlanan tedavi protokollerine uygun olarak sürdürülmesi ve hasta mağduriyetine sebebiyet verilmemesi gerektiği kaydedildi. Genelgede, "Diyaliz hizmeti verilen birimlerde hizmetler aksatılmamalı, ihtiyaç sahibi hastaların tedavilerine tedavi planına uygun olarak devam edilmelidir. Replantasyon, kalp cerrahisi-yanık ve organ nakli gibi özellikli hizmet sunumu ve aynı zamanda acil müdahale ve tedavi gerektiren sağlık hizmetlerine, ihtiyaç duyulduğu anda ve süratle erişimin sağlanması, ihtiyacı olan hastalara bu hizmetlerin zamanında ve etkin bir şekilde verilebilmesi için ilgi İl Sağlık Müdürlükleri ve ilgili sağlık tesisi yönetimlerince gerekli ekipman ve hizmet planlaması önceden yapılmalı ve sorumlularına tebliğ edilmelidir" denildi.