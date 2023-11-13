81 Baro, Yeni Şafak Gazetesi'ne Tepki Gösterdi

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren dokuz Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesinin fotoğraflarını manşete taşıyan Yeni Şafak gazetesi haberine ilişkin 81 baro ortak açıklama yaptı. Açıklamada, "Anayasa yargısının tarihsel gelişimini, fonksiyonunu ve hukuk sistemindeki konumunu hiçe sayan söylemler mevcut anayasal sistemimize açık bir saldırıdır. Yeni Şafak gazetesinde yayınlanan 10.11.2023 tarihli haberde verdiği kararlardan dolayı ve bu gerekçelerle olumlu oy kullanan dokuz AYM yargıcı açık biçimde hedef gösterilmiş, ismi geçen yüksek mahkeme hakimlerine imza attıkları karardan dolayı gerçek dışı ifadelerle saldırılmıştır. Anayasa ve yasalar çerçevesinde görevlerini icra eden hakimlerin, haber değeri taşımayan, gazetecilik sınırları ve ahlakı ile bağdaşmayan, esasen amacının da habercilik olmadığı bilinen bu tür yazılar ile hedef gösterilmeleri en başta hukuk sistemimize ve tüm milletimizin adalete olan inancına yönelen bir saldırı olduğu açıktır" denildi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında AYM'nin verdiği hak ihlali kararını tanımama ve hak ihlali yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunma kararı vermesi üzerine AYM üyelerine dönük hedef göstermelere ilişkin 81 baro ortak açıklama yaptı. 81 Baronun ortak açıklaması şöyle:

"Adalete yönelik kirli propaganda ve hedef göstermeleri kınıyoruz! Anayasa Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ve kanunların kendisine verdiği yetki çerçevesinde önüne gelen uyuşmazlıklar hakkında karar veren bir yüksek mahkemedir. Verdiği kararların sonuçlarının ne şekilde uygulanacağı da hukuk kuralları ile düzenlenmiştir.

"MEVCUT ANAYASAL SİSTEMİMİZE AÇIK BİR SALDIRIDIR"

Anayasa yargısının tarihsel gelişimini, fonksiyonunu ve hukuk sistemindeki konumunu hiçe sayan söylemler mevcut Anayasal sistemimize açık bir saldırıdır. Bu saldırıların önünün kesilmemesi ve bu durumun yaygınlaşması ile tartışmaların vahim bir yere doğru gittiğini üzülerek görmekteyiz.

"İSMİ GEÇEN YÜKSEK MAHKEME HAKİMLERİNE İMZA ATTIKLARI KARARDAN DOLAYI GERÇEK DIŞI İFADELERLE SALDIRILMIŞTIR"

Yeni Şafak gazetesinde yayınlanan 10.11.2023 tarihli haberde verdiği kararlardan dolayı ve bu gerekçelerle olumlu oy kullanan dokuz AYM yargıcı açık biçimde hedef gösterilmiş, ismi geçen yüksek mahkeme hakimlerine imza attıkları karardan dolayı gerçek dışı ifadelerle saldırılmıştır. Anayasa ve yasalar çerçevesinde görevlerini icra eden hakimlerin, haber değeri taşımayan, gazetecilik sınırları ve ahlakı ile bağdaşmayan, esasen amacının da habercilik olmadığı bilinen bu tür yazılar ile hedef gösterilmeleri en başta hukuk sistemimize ve tüm milletimizin adalete olan inancına yönelen bir saldırı olduğu açıktır. Ülkemizde vahim sonuçlarını gördüğümüz bu tür hedef göstermelerin ortaya koyduğu suçların ve acı tabloların yaşanmaması adına milletimizin geleceğinin teminatı ve mülkün temeli olan adaletin korunması son derece önemli ve olmazsa olmaz bir zorunluluktur. Barolar olarak, bu tarz saldırı ve hedef göstermelerin ağır bir suç olduğunu, derhal son verilmesini hatırlatır, bu saldırılara karşı gerekli hukuki mücadeleyi vermekte kararlı olduğumuzu kamuoyuna bildiririz. Bu çirkinliği kınıyor, herkesi itidalli olmaya ve hukuka saygıya davet ediyoruz."