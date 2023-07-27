8. Pan-Avrupa Koridoru Ülkeleri Siyasi Diyalog ve İşbirliği Konularını Görüştü

İtalya, Arnavutluk, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya'nın dışişleri bakanları, 8. Pan-Avrupa Koridoru'nda siyasi diyalog ve bölgesel işbirliği konularını görüştü. Koridorun bölge ülkeleri arasında ekonomik kalkınmaya ve büyümeye imkan sağlayacağı vurgulandı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka ve Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, 8. Pan-Avrupa Koridoru ülkeleri olarak siyasi diyalog ve bölgesel işbirliği konularını görüştü.

Adriyatik ile Karadeniz arasında stratejik bir altyapı yatırımı olan 8. Pan-Avrupa Ulaştırma Koridoru'nda yer alan ülkeler; İtalya, Arnavutluk, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya'nın dışişleri bakanları, İtalya'nın Brindisi kentinde bir araya geldi.

Bölge ülkeleri arasında siyasi diyalog ve işbirliğini güçlendirme konularının ele alındığı toplantının ardından dört bakan, ortak basın toplantısı düzenledi.

Ev sahibi İtalyan Bakan Tajani, 4 ülkeden birinde periyodik olarak istikrarlı biçimde bir araya gelme konusunda karara vardıklarını belirterek "8. Koridor, ekonomik kalkınmaya ve büyümeye imkan verecek ve ayrıca şuna ikna oldum ki Balkan rotası boyunca insan kaçakçılığıyla daha iyi mücadele için eyleme geçilmesini sağlayacaktır." dedi.

Tajani, 8. Koridor'un güney cephesine yönelik siyasi girişimler geliştirmeye yardımcı olabileceğini ayrıca Ukrayna'nın Karadeniz üzerinden bu koridorla iç pazara ulaşabileceğini ifade etti.

İtalya'nın Batı Balkanlar'daki AB'ye aday ülkelerin katılım sürecini desteklediğini anımsatan Tajani, "İlerleme ve büyümeyi garanti altına almak istiyorsak, bu ülkelerin mümkün olan en kısa sürede AB'nin bir parçası olmasını sağlamalıyız." diye konuştu.

Tajani ayrıca, İtalya olarak Bulgaristan'ın AB Şengen alanına girmesinden yana olduklarını ifade ederek "Onların taahhüdüyle AB'nin dış sınırlarını daha güvenli hale getirmek için çalışabileceğimize inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Gabriel de Koridor 8'in stratejik, sadece altyapıları değil, insanları ve onların alışverişini de sağlayacak bir proje olduğunu söyledi.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Xhaçka da "Koridor 8, bizi birleştirecek ve biz bunu destekliyoruz." dedi.

Xhaçka, köprü konumunda olduklarını dile getirerek, "Halklarımızı birleştiren bir köprünün iki ucuyuz. Tarihte köprü ne zaman işlemişse halklar refaha kavuşmuştur ve ne zaman kapatılsa komünist rejimi düşünelim; halklar acı çekmiştir. Tiran'daki Berlin Süreci Zirvesi'nde bölge için yeni bir Avrupa finansmanı vizyonunun ortaya çıkmasını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani de bu koridorun sadece bir yol olmadığına, geçtiği ülkelerin hepsinin NATO üyesi olduğuna dikkati çekerek "Bu koridor sadece yol değil, elektrik şebekeleri ve demir yolunu da içeriyor. Aynı zamanda bir NATO koridorudur. Bu, Ukrayna'da yaşananlar göz önünde bulundurulduğunda daha önemli bir hal alıyor." dedi.

Osmani, 8. Koridor'un, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk gibi AB'ye aday ülkelerin, Avrupa perspektifini hızlandırmaya hizmet edeceğini ve tüm NATO üyeleri arasında bağlantıyı sağlayabilecek engelleri aşan bir köprü olabileceğini kaydetti.

Toplantının ardından sonuç bildirisinde, "stratejik bir değer" olarak tanımlanan 8. Koridor'un hızlı şekilde uygulamaya konulmasının, bölgenin istikrarına katkıda bulunabileceği, üçüncü şahısların etkisini, hibrid tehditleri, dezenformasyonu ve düzensiz göçü azaltabileceği belirtildi.