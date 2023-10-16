8 ildeki kafes operasyonunda 12 kişi adliyede
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Tekirdağ merkezli 8 ilde düzenlenen 'Kafes' operasyonunda 12 kişi adliyeye sevk edildi.
8 ildeki kafes operasyonunda 12 kişi adliyede
TEKİRDAĞ - Tekirdağ merkezli 8 ilde düzenlenen 'Kafes' operasyonunda 12 kişi adliyeye sevk edildi.
Tekirdağ merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes Operasyonları" çerçevesinde "Bulutlar Çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 25 kişi gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da çetenin çökertildiğini belirterek, düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli şahsın yakalandığını ifade etmişti.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ merkezli 8 ilde düzenlenen 'Kafes Operasyonları'nda gözaltına alınan 25 şüpheliden 12'si hastanedeki kontrollerin ardından adliyeye sevk edildi.