73 yaşındaki en yaşlı Milletvekili Adayı Cemal Toptancı, her gün kilometrelerce yol yürüyerek seçmenle buluşuyor

İSTANBUL - En yaşlı milletvekili adaylarından, AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı Diyarbakır Sur Belediye eski Başkanı 73 yaşındaki Cemal Toptancı, gençlere taş çıkartırcasına her gün kilometrelerce yol yürüyüp esnafı ziyaret ediyor. Kürt halkına en çok Erdoğan'ın sahip çıktığını vurgulayan Toptancı, "Benim davam, ülkem, bayrağım ve milletimdir. Davam uğruna 73 yaşında sokakları dolaşıyorum" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili adayları 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala sokak sokak gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor. AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı Diyarbakır Sur Belediyesi eski başkanı 73 yaşındaki Cemal Toptancı ise ilerleyen yaşına rağmen arabasından inerek esnafla buluşuyor. Gençlere taş çıkartırcasına gideceği birçok yere arabası ile değil yürüyerek devam etmesi görenleri şaşırtıyor. Küçükçekmece'de esnaf ziyareti yapan Toptancı, ardından ev ziyaretleri yaparak vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların sorunlarını dinleyen milletvekili adayı bir ev ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Osmanlı Padişahı Abdülhamit Han'a benzettiğini cumhurbaşkanına da aynı şekilde hainlerin ihanet planları yapmaya çalıştıklarını belirtti.

"Erdoğan kürt halkına sahip çıkıyor"

En yaşlı milletvekili adaylarından, AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı Diyarbakır Sur Belediye eski Başkanı 73 yaşındaki Cemal Toptancı, "Buradaki halkımıza bir hemşerileri olarak üzerimizde oynanmak istenen oyunları anlatmaya çalışıyorum. Ülkemizi parçalamak isteyen batı düşüncesinden vatandaşlarımızı kurtarmak için siyasetin içindeyim. Yoksa 73 yaşından sonra makam ve mevki peşinde olmak için siyaset yapmıyorum. Bana onur ve şeref veren davamdır. Benim davam, ülkem, bayrağım ve milletimdir. Davam uğruna 73 yaşında sokakları dolaşıyorum. 49 yıldır beraber yürüdüğümüz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı biz Kürt halkına sahip çıktığı için, çözüm sürecini hayatı pahasına başlattığı için onunla yol yürüyor, birlikte siyaset yapıyoruz. Ben Osmanlı torunuyum, benim bir dedem Hasankale'de bir dedem ise Sarıkamış'ta şehit oldu" ifadelerini kullandı.