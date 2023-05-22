73 Selamet Kuşağı Akıncıları'ndan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a destek

Elazığ'da 73 Selamet Kuşağı Akıncıları, 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs seçimlerinde de yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceklerini açıkladı.

Elazığ'da 73 Selamet Kuşağı Akıncıları, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 73 Selamet Kuşağı Akıncılar Koordinatörü Ahmet Tanrıverdi, Türkiye genelinde binlerce akıncı ile sosyal medya grubu oluşturduklarına dikkat çekerek, seçimlerde 14 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceklerini söyledi.

Hakkın hakimiyeti için akıncı bir ruhla çalışan merhum Necmettin Erbakan hocanın kurduğu Milli Görüş hareketinin 73 kuşağı gençlerinin oluşturduğu bir topluluk olduklarını aktaran 73 Selamet Kuşağı Akıncılar Koordinatörü Ahmet Tanrıverdi, "Akıncı ruhunu hiç kaybetmeyen bizler aradan yıllar geçtikten sonra yeniden bir araya gelerek kendimize 73 Selamet Kuşağı Akıncılar adını vererek Türkiye genelinde binlerce dava kardeşimizle sosyal medya grubumuzu oluşturduk. 15 Mart Çarşamba günü Konya'da kardeşlerimizle bir araya gelerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek açıklamamızı kamuoyu ile paylaştık. Bu açıklamamızın ardından çeşitli STK'lardan Cumhurbaşkanımıza destek açıklamaları geldi bu da bizi mutlu etti. Daha sonra 73 Selamet Akıncılar Grubumuz, Elazığ, İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da kapalı salon destek toplantılarını akıncı kardeşlerimizle icra ettik. 28 Mayıs'ta aziz milletimiz Cumhurbaşkanını seçmek için ikinci bir tur seçimine gidiyor. Bu seçim, Türkiye Cumhuriyeti seçimlerinin en kritik seçimi haline gelmiştir. Bütün şer güçler, Türkiye'nin sayılı ülkeler arasına girmesini önlemek için Cumhurbaşkanımızı mağlup etmek için bir araya gelmişlerdir. Bu sebeple vakit hak yolunda yürüyen ve hayırda yarışan kurum ve kuruluşların el birliği içerisinde Cumhurbaşkanımıza sahip çıkma vaktidir. 73 Selamet Kuşağı Akıncıları olarak, bu seçimin önemine binaen tavrımızı belirlediğimiz gibi kardeş kurul ve kuruluşlarımızla birlikte gönül birliği içerisinde hareket ederek duruşumuzu bir kez daha net bir şekilde Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu bir kez daha ortaya koyuyoruz" dedi.

"İkinci turda tekrar sandık başına gideceğiz"

28 Mayıs seçiminin 'tam bağımsız Türkiye' ile 'Batı'nın uydusu Türkiye'nin tercihinin yapılacağı bir seçim olacağının da altını çizen 73 Selamet Kuşağı Akıncılar Koordinatörü Tanrıverdi, "Bu seçim Türkiye düşmanı küreselci emperyalist güçler ile Anadolu ruhunu taşıyan Türkiye sevdalısı olanlar arasında bir seçim olacaktır. Bir başka ifade ile bu seçim, istikbal ve istiklalimizin kaderinin belirleneceği, gayrı milli güçler ile milli mücadele ruhuna sahip olanlar arasındaki bir seçim olacaktır. Bu seçimlerde, birçoğu ateist ve komünist olan, İslam ve Türk düşmanı 14 siyasi parti, ABD ve AB ülkeleri ve medyaları ile bütün terör örgütlerinin Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın karşısında cephe alması onun hak ehli olduğunun ispatıdır. Küreselci emperyalistlere karşı yeniden tam bağımsız büyük Türkiye'nin geleceği için ikinci turda, 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına gideceğiz. İnancımız ve heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmeden seçim sabahına kadar, ulaşılamayan tek bir kişi kalmayıncaya kadar çalışmalıyız. Bu vesile ile belirtmek isteriz ki, 73 Selamet Kuşağı Akıncıları olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olan desteğimizi yenileyerek tüm halkımızı bu kutlu mücadelede onun yanında olmaya davet ediyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

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