700 öğrenci topluluğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı

209 üniversiteden 700 öğrenci topluluğu, yayınladıkları ortak bildiri ile Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

209 üniversiteden 700 öğrenci topluluğu, ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme yönünde ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Ülke olarak aziz devletimizin ve yüce milletimizin 2. yüzyılının başlayacağı bir seçimin son günlerine yaklaşmış bulunmaktayız. Her seçimin ana gündemi olan gençler olarak bizleri kalıba koyanlar, harflere sıkıştıranlar, adımıza söz ve duruş belirtenlerden bağımsız üniversiteli gençler olarak kendi sözümüzü söyleme ve tarafımızı kamuoyuna deklare etmek amacıyla yüzlerce topluluk ve bu topluluklara mensup yüz binlerce üniversiteli öğrenciler olarak, Sultan Alparslan'ın, Osman Gazi'nin, Fatih'in, Gazi Mustafa Kemal'in torunları ve onların dava ve fikriyatlarının mukaddes emanetçileri olarak bu yazılı açıklamayı yapıyoruz. İktidar için her şey mubah diyen anlayışın ülkemizi ve milletimizi iktidarda kalmak için nelere ve kimlere peşkeş çekeceğini bilemediğimiz için, seçimin gerçekleştiği 24 saatte yaşadıklarımızı unutamadığımız için yapıyoruz bu açıklamayı. Bizler üniversiteli gençler olarak gençleri terör belasından kurtarmış, milli savunma alanında dünya liderliğine taşımış ittifaktan yanayız. Mavi vatanımıza sahip çıkan, Karabağ'da, Libya'da, Tunus'ta ve Ukrayna'da şanlı Türk bayrağını umutla dalgalandıranlardan yanayız. Bizlerin temsil yetkisini 30'tan 18'e indirerek bizlere fırsat tanıyan ve mecliste en çok genç vekile yer verenden tarafız. Dış politikada yeni bir ufuk açan ve ülke olarak, devlet olarak hak ettiğimiz konuma yaklaştırandan tarafız. Bizlere ücretsiz eğitim hakkı tanıyanlardan, katsayı eşitsizliğini kaldıranlardan yanayız." - ANKARA

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023