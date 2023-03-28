7'nci Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda (2)

TEKLİF, GENEL KURUL'DA KABUL EDİLDİ

Kamuoyunda '7'nci Yargı Paketi' olarak bilinen, 'İcra İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' Genel Kurul'da kabul edildi. Kanunla; çocuğu hasta annelere infaz ertelemesi getiriliyor. Kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlıklarda, arabuluculuk zorunlu oluyor. Uyuşturucuyla mücadelede ağır cezalar öngörülüyor. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanuna göre; Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yapılan değişiklikle; uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilgili ceza artırımına gidiliyor. Sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri de dahil edilmekte ve böylelikle anılan maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı, 10 yıldan 15 yıla çıkarılıyor.

AK Parti'nin kabul edilen önergesiyle; 7'nci Yargı Paketi'nden 3 madde, kanun metninden çıkarıldı. Buna göre; Basın İlan Kurumuna yurt dışında temsilcilik açma, yurt dışında Türkçe yayın yapan mevkuteler ve internet haber sitelerinin vasıflarını tespit etme yetkisi veren maddeler ile noterlerin delil tespiti işlemi yapabilmesini düzenleyen madde kanun metninden çıkarıldı.

Besti KARALAR/ ANKARA,