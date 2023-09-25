7 İlde FETÖ Operasyonu: 7 Kişi Gözaltına Alındı

KONYA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen 7 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Polis tarafından Konya merkezli Van, Düzce, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Aksaray, Şanlıurfa'da yapılan baskınlarda 7 kişi yakalandı. Şüpheliler Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.