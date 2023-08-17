7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin, 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi Görüşmeleri'nde üçüncü toplantı bugün gerçekleştirilecek.

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme Görüşmeleri üçüncü toplantısı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin, 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi Görüşmeleri'nde 1 Ağustos'ta başlayan süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde devam ediyor. İş kollarına ait taleplerin müzakerelerin ardından görüşmelerde Kamu İşveren Heyeti ilk teklifini 14 Ağustos'ta vererek pazarlık aşamasına geçilmişti.

Bakan Işıkhan'dan 2 yıl için yüzde 34 zam teklifi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri ikinci toplantısında Kamu İşveren Heyeti adına, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 olmak üzere, iki yıl için toplam yüzde 34 oranında zam teklifinde bulunmuştu. Zam teklifini yeterli bulmayan yetkili konfederasyon Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise Kamu Kamu İşveren Heyetine yeni teklif çağrısında bulunmuştu.

Kamu İşveren Heyeti yeni bir zam teklifi sunacak

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti. Öte yandan Kamu İşveren Heyeti'nin bugün yapılacak olan üçüncü toplantıda yeni bir zam teklifi sunması bekleniyor. - ANKARA