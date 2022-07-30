59 bin 40 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

TÜRKİYE'de, bu yıl sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 136 artış göstererek 59 bin 40 olarak kayıtlara geçti.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kaçak göçle mücadelenin aralıksız devam ettiği belirtildi. Bu yıl ülkeden sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 136 artış göstererek 59 bin 40 olarak kayıtlara geçtiği kaydedilerek, "Sınır güvenliğimizin en üst düzeyde tutulması için güvenlik duvarları, aydınlatma sistemleri, kamera, optik kuleler, devriye yolları, hendek, tel çit çalışmaları hız kesmeden devam etmektedir. Bu kapsamda; 2021 yılında doğu illerimizde ve güney illerimizde olmak üzere toplam 451 bin 96 kaçak göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. 2022 yılında ülkemize girişi engellenen kaçak göçmen sayısı ise 183 bin 934 olarak gerçekleşmiştir" denildi.

Tüm uyruklarla birlikte bu yılın ilk 7 ayında 59 bin 40 kaçak göçmenin sınır dışı edildiği belirtilerek, "Geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında sınır dışı sayısında yüzde 136 artış olmuştur. 2016 yılından bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı ise 358 bin 736 olarak gerçekleşmiştir. Terke davet edilip çıkış yapanlarla birlikte bu sayı 386 bin 564'e ulaşmıştır. Geri gönderme merkezi kapasiteleri 20 bine yükseltilerek sınır dışı etme ve geri gönderme merkezleri işlemleri ile ülkemiz, Avrupa ülkelerini geride bırakmıştır. Halihazırda geri gönderme merkezlerimizde 93 farklı uyruktan 17 bin 942 yabancı idari gözetim altıda olup sınır dışı işlemleri devam etmektedir. Gönüllü geri dönüş sayısında da artış devam etmektedir. Bugüne kadar ülkemizden 514 bin 358 Suriyeli gönüllü geri dönüş kapsamında ülkesine dönmüştür. Son 6 yıl içerisinde Avrupa'ya geçen yabancı sayısı 697 bin 394 olarak kayıtlara geçmiştir" denildi.