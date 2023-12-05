68 Türk Vatandaşı Gazze'den Mısır'a Geçti

Dışişleri kaynakları, 68 Türk vatandaşının dün gece Gazze'den Mısır'a geçiş yaptığını açıkladı. Tahliye çalışmaları devam ediyor.

Dışişleri kaynakları, 68 Türk vatandaşının dün gece Gazze'den Mısır'a geçiş yaptığını açıkladı.

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye bilgiye göre, Gazze'den Türk vatandaşlarını tahliye çalışmaları devam ediyor. Son olarak 68 Türk vatandaşı ve aile yakını dün gece Gazze'den Mısır'a geçiş yaptı. Türk vatandaşlarının bugün Türkiye'ye varmalarının öngörüldüğü belirtildi. - ANKARA