64 ilde gerçekleştirilen "Kahramanlar Operasyonları"nda 928 şüpheli gözaltına alındı

ANKARA - "Kahramanlar Operasyonları" çerçevesinde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 64 ilde düzenlenen operasyonlar sonucu 928 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 64 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik "Kaçakçılar Operasyonları" düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 744 ruhsatsız tabanca, 24 uzun namlulu tüfek ve 74 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, 928 şüpheli de göz altına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanlar Operasyonları" çerçevesinde düzenlenen operasyonlar sonucu bazı illerle ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"İstanbul'da 179 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 237 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 107 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 73 şüpheli gözaltına alındı. Edirne'de 50 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 1 şüpheli silah kaçakçısı gözaltına alındı. İzmir'de 45 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 65 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Mersin'de 30 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 35 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şanlıurfa'da 29 tabanca ele geçirildi. 35 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Diyarbakır'da 25 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 29 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ankara'da 21 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 32 şüpheli şahıs gözaltına alındı."