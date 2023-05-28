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60 Milyon 747 Seçmenin Oy Kullanacağı Cumhurbaşkanı Seçimi İkinci Turu Başladı

60 Milyon 747 Seçmenin Oy Kullanacağı Cumhurbaşkanı Seçimi İkinci Turu Başladı

Politika Haberleri

Türkiye'deki 60 milyon 747 bin seçmen, 191 bin 884 sandıkta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda 13. Cumhurbaşkanını seçecek. Türkiye, 14 Mayıs'ta Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandığa gitmişti. Cumhurbaşkanlığı Seçimi ilk turunda yüzde 50+1'e ulaşan olmadığı için seçimler ikinci tura kalmıştı. Bugün ise yurt içinde 60 milyon 747 bin seçmen, 191 bin 884 sandıkta 13. Cumhurbaşkanını seçmek için oyunu kullanacak. - ANKARA

Türkiye'deki 60 milyon 747 bin seçmen, 191 bin 884 sandıkta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda 13. Cumhurbaşkanını seçecek.

Türkiye, 14 Mayıs'ta Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandığa gitmişti. Cumhurbaşkanlığı Seçimi ilk turunda yüzde 50+1'e ulaşan olmadığı için seçimler ikinci tura kalmıştı. Bugün ise yurt içinde 60 milyon 747 bin seçmen, 191 bin 884 sandıkta 13. Cumhurbaşkanını seçmek için oyunu kullanacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

14 Mayıs Türkiye Politika Haberler

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