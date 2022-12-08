6 yaşındaki çocuğa istismar olayı TBMM'de gündeme geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesine ilişkin, "Ortak insanlığımızın ortak değerleri konusunda hiçbirimiz taviz veremeyiz, bunlara rıza gösteremeyiz. Şu veya bu gerekçeyle masum gösteremeyiz, gösterenlerin karşısında durmak mecburiyetindeyiz" dedi.

6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi olayı TBMM bütçe görüşmelerinde gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bütün siyasi parti başkanları ve grup başkanvekillerinin bu konudaki hassasiyetinden dolayı memnun olduğunu söyleyerek, "Gerçekten bu tür alçakça davranışlara, bu tür insanlık dışı davranışlara Türkiye Büyük Millet Meclisinde ortak paydada bir cevap verilmesi fevkalade önemlidir. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki tavırdır; ortak insanlığımızın ortak değerleri konusunda hiçbirimiz taviz veremeyiz, bunlara rıza gösteremeyiz. Şu veya bu gerekçeyle masum gösteremeyiz, gösterenlerin karşısında durmak mecburiyetindeyiz. Vakıflarla ilgili soruşturmanın hem Vakıflar İdaresi hem İçişleri Bakanlığı tarafından, suç teşkil eden hususların yargı tarafından sonuna kadar götürülmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da olayı şiddetle kınadığını belirterek, "Sorumluların tamamının örnek teşkil edecek şekilde en ağır cezaları almaları ortak arzumuz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, İstanbul Anadolu İkinci Ağır Ceza Mahkemesinde çocuğun nitelikli cinsel istismarı iddiasıyla açılan davaya müdahil oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz baş müfettiş görevlendirdi. Öncelikle bu konuyla ilgili olmak üzere vakıfla ilgili detaylı inceleme yapılıyor. Büyük bir hassasiyetle konuyu takip ediyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA