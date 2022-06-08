6. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonunda - Haberler

6. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonunda TBMM Adalet Komisyonunda, Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine devam ediliyor. TBMM Adalet Komisyonunda, Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine devam ediliyor. Ak Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler başkanlığında toplanan komisyonda, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklifin tümü üzerinde konuşmalar yapılıyor. AA / İsmail Çimen - Politika AK Parti Politika Haberler

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