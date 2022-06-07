6. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonunda görüşülüyor - Haberler

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, "Noterlik sisteminin güncellenmesi, sınıflar arası geçişten öte komple adil bir noterlik atama sistemi kurgulanması ve noter yardımcılığı müessesinin getirilmesi uygun olacaktır." dedi.

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda görüşülüyor.

Teklifin geneli üzerine söz alan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, iktidarın, yargıdaki sorunların giderilebilmesi ve düzeltilmesine yönelik kamuoyunda büyük iddialarda bulunduğunu söyledi.

Teklifte, yargıya ilişkin sorunların çözümüne, yargıya güveni artırıcı tedbirlerin alındığına yönelik herhangi yeni bir durumun olmadığını ileri süren Emre, insan hakları alanında da gerekli düzenleme yapılmadığını savundu.

Emre, Türkiye'de liyakatin esas olmadığını, bu nedenle hakim ve savcı yardımcılığını, iyi ya da kötü yönde değerlendiremeyeceğini belirterek, "Türkiye'de son yıllarda hiç olmadığı kadar yoğun bir hakim, savcı alımı oldu. AKP iktidara geldiğinde Türkiye'de yaklaşık 7 bin hakim, savcı vardı, bugün bakıldığında bunların belki de 2 bini ancak görevdedir, gerisi emekli oldu, görev süreleri bitti." dedi.

Hakim ve savcı yardımcılığı sözlü mülakatını da eleştiren Emre, "Türkiye'de sözlü sınav hep kötüye kullanılıyor ama sözlü sınavların da bir şekilde sesli ve görüntülü şekilde kaydedilmesi, denetime açık olması, gariban vatandaşların da hakkının yenmemesi lazım." diye konuştu.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç "Yargıda paket paket düzenlemeler yapıldı ama çıkarılan paketlerle yargının durumu iyiden iyiye kötüye gitti. Özgürlükler kısıtlamaya uğradı." görüşünü savundu.

"Yargılamalar makul sürede tamamlanabilecek"

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, teklifle adalet sistemine hakim ve savcı yardımcılığı sisteminin kazandırılacağına işaret etti.

"Hakim yardımcılığı" mesleğine ilişkin bazı ülkelerden örnekler veren Öztürk, "Hakim yardımcılığı, bir meslek olarak işlerliği mümkün görülen ülkelerde yargının daha etkin işlemesini sağlayacak önemli bir araç olarak kabul edilmektedir. Yargının daha etkin şekilde işlemesiyle birlikte yargılamalar da makul sürede tamamlanabilecektir." ifadesini kullandı.

Türkiye'de hakim yardımcılığı mesleğine birçok nedenle ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Öztürk, "Yargı teşkilatındaki aşırı iş yükü altında ezilen hakimlerin yükünü hafifletecek bir yardımcıya ihtiyaçları her geçen gün artmaktadır. Diğer taraftan süresi içinde adalet isteyen vatandaşların beklentisi de karşılanmış olacaktır çünkü karar aşaması da hızlanmış olacaktır." şeklinde konuştu.

Noter olabilmek için müracaatta bulunan genç bir avukata mevcut uygulamaya göre 110 yıl sonra noterlik sırası geldiğini aktaran Öztürk, "Noterlik sisteminin güncellenmesi, sınıflar arası geçişten öte, komple adil bir noterlik atama sistemi kurgulanmalı ve noter yardımcılığı müessesinin getirilmesi uygun olacaktır diye düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, teklifin, yargıya güveni sağlayan, yargılamanın bağımsız olduğunu pekiştiren, adalete erişimi kolaylaştıran bir teklif olmadığını iddia etti.

Adalet Bakanlığının, hazırladığı uygulama takviminde 6 ay içerisinde "coğrafi teminat"ın getirileceğini duyurduğunu anlatan Erel, bu teminatın uygulamaya konulmaması nedeniyle hakim ve savcıların beklediği yasal güvenceye kavuşamadığını savundu.

Yargı paketlerinde coğrafi teminatın yer almadığını söyleyen Erel, "Yargıya güvensizliği ortadan kaldıracak, hakim ve savcıları tarafsız, korkusuz, bağımsız karar vermesini sağlayacak ortamın oluşturulması lazım." dedi.

Teklifin görüşmelerine yarın da devam edilecek.