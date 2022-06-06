6 parti, seçim güvenliği tedbirlerini açıkladı - Haberler

6 parti, seçim güvenliği tedbirlerini açıkladı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti (DP), Gelecek Partisi ile Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi genel başkan yardımcılarından oluşan 'Altılı Masa Seçim Güvenliği Komisyonu', seçim güvenliğinin sağlanması konusunda alınan kararları açıkladı. Komisyon adına açıklama yapan İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, "Herhangi bir ihlal olması halinde mutlaka gereğini yapacağız" dedi.

CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, Saadet Partisi Mahalli İdareler Başkanı Hasan Bitmez, DP Göç ve Sosyal Politikalar Başkanı İlay Aksoy, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün ile DEVA Partisi Seçim İşleri Başkanı İdris Şahin'den oluşan komisyon, Çankaya'daki Türkiye Barolar Birliği (TBB) Litai Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

"Yurt içi ve yurt dışında 200 bin civarı sandık kurulmasını bekliyoruz. Seçim günü görev yapacak sandık alanı sorumluları, sandık kurulu üyeleri ve müşahitleri şimdiden belirliyor ve eğitiyoruz. Seçim günü bizlere destek olacak avukat/hukukçuları tespit ediyoruz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcilerimiz ile İl ve İlçe Seçim Kurulları'ndaki üye ve temsilcilerimizin iş birliği içerisinde çalışması için zemin oluşturuyoruz. Yakın zamanda gerçekleşen değişiklik sebebiyle İl ve İlçe Seçim Kurulları'nın yeniden oluşumunu da yakından takip ediyoruz. Herhangi bir ihlal olması halinde mutlaka gereğini yapacağız. Sandık sonuçlarının, tutanakların ve diğer bilgilerin işleneceği teknik altyapı ve sistemlerimiz hazır. Bu konuda da altılı masayı oluşturan siyasi partiler olarak iş birliği yapacağız. Bugüne kadar gerçekleşen seçimlerde yürütülen propaganda faaliyetlerinin adil ve eşit koşullarda gerçekleşmediği, siyasi partilerin iktidarın adil olmayan tutumlarına maruz kaldığı bir gerçektir. Oysa ki, seçim mevzuatı propaganda konusunda siyasi partilere eşit haklar tanımıştır. Önümüzdeki seçimde, propaganda faaliyetlerinin sağlıklı ve adil şekilde yürütülmesi konusunda iş birliği yaparak, her türlü ihlalin karşısında duracağız. Kamu gücünün ve bürokrasinin suistimal edilmesine de asla izin vermeyeceğiz."