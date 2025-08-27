7 parti Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı

CHP ve altı muhalefet partisi, TBMM'yi Gazze için olağanüstü toplantıya çağırdı. Gazze'deki insanlık dışı katliamı durdurmak ve insani yardım ulaştırabilmek için yapılması gerekenleri konuşmak üzere CHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi Meclis Grubu, Yeniden Refah Partisi, TİP, EMEP ve DP olarak TBMM Genel Kurulu'nun 29 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağrılması için başvuru yaptıklarını açıkladılar.

CHP ve altı parti, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Gazze'deki insanlık dışı katliamı durdurmak ve insani yardım ulaştırabilmek için yapılması gerekenleri konuşmak üzere CHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi Meclis Grubu, Yeniden Refah Partisi, TİP, EMEP ve DP olarak TBMM Genel Kurulu'nun 29 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağrılması için başvuru yaptıklarını açıkladı.

Haberler.com / Umut Halavart - Politika
