6 Nisan 1920 Günlük Siyasi Gündem

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi birçok siyasi isim bugün çeşitli etkinliklere katılacak. Ayrıca, bakanlar ve parti genel başkanvekilleri de programlarına devam edecekler.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye Yüzyılı Sempozyumu Açılış Programı"nda konuşacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gençlik buluşmasına ve gençlik etkinlikleri kapsamında Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenen buluşmaya katılacak.

(Ankara/19.00/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, millet buluşmasına iştirak edecek.

(Adana/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kuştepe'de Sevgi Yürüyüşü'ne ve Roman Kadınlarla Buluşma etkinliğine katılacak, Sarıyer'de AK Nokta, çadır ve esnaf ziyareti yapacak, Roman Buluşması'nda yer alacak.

(İstanbul/12.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sancaktepe'de "Kadınlarla Daha Güçlüyüz" programında bulunacak, Ümraniye Alemdağ Caddesi'ni ziyaret edecek, esnaf lokantasında yemek programına katılacak, Çekmeköy'de Bal Parmak Fabrikası işçileriyle buluşacak, Sanayici ve İşadamları Derneğini ziyaret edecek, Girişimci İşadamları Vakfının "Girişimci Buluşmaları" programına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya'da AK Parti ve MHP sandık kurulu üyeleri ile toplantı yapacak, Akdam Mahalle Buluşması'na katılacak.

(Antalya/19.00/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Buca ve Karabağlar ile Bornova'da otobüs turu yapıp esnafı ziyaret edecek.

(İzmir/12.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakırköy'de Erzurumlular Buluşması'na, Beşiktaş'ta "İstanbul İş Adamları ile Toplantı" etkinliğine iştirak edecek.

(İstanbul/19.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Eyüpsultan'da Güray Metal Plastik ile Bisse Giyim fabrikalarını ve Eyüpsultan Meydanı'ndaki AK Noktaları ziyaret edecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, Sultanbeyli'de Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nda yer alacak.

(İstanbul/12.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zeytinburnu Tekstil Sanayici İşadamları Derneğinin kahvaltısına, Beykoz Karadenizliler Buluşması'na ve Türkiye Yüzyılı Gençlik Buluşması'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gençlerle piknik ve fidan dikim töreni ve Anadolu Üniversitesi "Okulum Bir İnci" ödül töreninin ardından taksiciler, minibüsçüler, otobüsçüler ve servisçiler ile yapılacak toplantıya katılacak.

(Eskişehir/12.30/14.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BEBKA-Bilişim Vadisi Digiage Oyun Kampı İş Birliği Protokolü toplantısına ve muhtarlar buluşmasına iştirak edecek.

(Bursa/11.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanuni Bulvarı'nda açıklamalarda bulunacak.

(Trabzon/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaşacak.

(Ankara/14.00/14.30)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı kara yolu trafik kaza istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bir Hakikat Savunucusu Olarak Necip Fazıl Paneli"ne katılacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın ikinci finalisti, MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir yarı final rövanş mücadelesiyle belli olacak.

(Ankara/20.30) (Fotoğraflı)

2- TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Gruplarda, TFF 3. Lig'de 2. Grup'ta play-off 1. tur müsabakaları yapılacak.

3- 2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım, katıldığı hazırlık turnuvasındaki ilk maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

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