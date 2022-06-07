6'ncı Yargı Paketi, Adalet Komisyonu'nda (2) - Haberler

6'ncı Yargı Paketi, Adalet Komisyonu'nda (2) 'TOPLAM 10 KANUNDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖRÜYOR'TBMM Adalet Komisyonu'nda, milletvekilleri 6'ncı Yargı Paketi üzerine değerlendirmede bulundu. 'TOPLAM 10 KANUNDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖRÜYOR' TBMM Adalet Komisyonu'nda, milletvekilleri 6'ncı Yargı Paketi üzerine değerlendirmede bulundu. Teklifte ilk imza sahibi AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, teklifin ayrıntılarını paylaştı. Hakimler ve Savcılar Kanunu, Noterlik Kanunu, Danıştay ve Yargıtay Kanunu ile Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere toplam 10 kanunda değişiklik öngörüldüğünü aktaran Kaya, şöyle konuştu: "Tabii ki en başta, büyük ve kapsamlı değişiklik yaptığımız teklifimizdeki husus, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda yapılan düzenlemeler. Özellikle bu noktada, teklifimizle birlikte mesleğe giriş usulünü tamamen değiştiriyoruz. Hakim adaylığı müessesesini kaldırıyoruz, hakim ve savcı yardımcılığı müessesesini oluşturuyoruz. Noterlerin düzenlemiş oldukları satış vaadi sözleşmelerinin talep halinde elektronik ortamda tapu siciline de şerh verilebilmesini bu kanun teklifimizde sağlamış oluyoruz. Haksız ve yüksek miktarda gelir elde etmek amacıyla stokçuluk faaliyetleri gerçekleştiren fırsatçılarla daha etkin mücadele edebilmek için Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen 'fiyatları etkileme' suçunu ve yine Türk Ceza Kanunu 240'ıncı maddede düzenlenen 'mal veya hizmet satımından kaçınma' suçundaki cezaların üst sınırını 3 yıla çıkarıyoruz. Yine, besin veya malların değerleri veya işçi ücretlerinde artış ve ya eksiliş olması halinde cezayı yarı oranında, yine bu suçun failinin ruhsatlı simsar veya borsa tellalı olması halinde de yarı oranında cezanın arttırılmasını sağlamış oluyoruz." Komisyonda teklifin görüşmelerine, yarın devam edilecek şekilde ara verildi. Besti KARALAR/ANKARA, Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Politika Tck Politika Haberler

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