6'ncı Yargı Paketi, Adalet Komisyonu'nda - Haberler

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6'ncı Yargı Paketi, Adalet Komisyonu'nda

Demirören Haber Ajansı - Besti Karalar - Politika
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6'ncı Yargı Paketi, Adalet Komisyonu'nda

TBMM Adalet Komisyonu'nda, '6'ncı Yargı Paketi' olarak adlandırılan Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

TBMM Adalet Komisyonu'nda, '6'ncı Yargı Paketi' olarak adlandırılan Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

TBMM Adalet Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler başkanlığında toplandı. Komisyonda, AK Parti ve MHP'nin ortak imzasını taşıyan 24 maddelik 'Hakimler ve Savcılar Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı. 6'ncı Yargı Paketi olarak da bilinen kanun teklifi, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun yanı sıra Noterlik Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) değişiklikler öngörüyor. Buna göre; yargıda hakim ve savcı yardımcılığı kurumu oluşturulacak, noterlere gayrimenkul satışı yetkisi verilecek ve stokçuluk yaptığı belirlenen kişilere verilen hapis cezasının süresi uzatılacak.


Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Politika

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