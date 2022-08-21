6'lı masa, 6'ncı kez toplandı Politika Haberleri CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanlarınca oluşturulan 6'lı masanın son toplantısı, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde Ankara'da başladı. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanlarınca oluşturulan 6'lı masanın son toplantısı, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde Ankara'da başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, saat 14.00'te Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Karamollaoğlu, konuklarını parti genel merkezi önünde karşıladı. 6'ncı kez gerçekleşen 'Liderler Buluşması'ndan sonra ortak açıklama yapılması bekleniyor. Bu buluşmada ayrıca görüşme turlarının formatının da ele alınacağı bildirildi. Politika Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu Cumhuriyet Halk Partisi Deva Partisi İYİ Parti Sp Politika Haberler

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