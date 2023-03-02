6'lı Masa 12'nci kez toplandı (4)
Politika Haberleri
İYİ PARTİLİ KURMAYLAR TOPLANDIİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa'daki toplantı sonrası ortak adayla ilgili gelişmeleri parti kurmaylarına bildirmek üzere saat 22.30'da parti genel merkezine geldi.
İYİ PARTİLİ KURMAYLAR TOPLANDI
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa'daki toplantı sonrası ortak adayla ilgili gelişmeleri parti kurmaylarına bildirmek üzere saat 22.30'da parti genel merkezine geldi. Akşener, girişte partililer tarafından alkışlarla karşılandı. Bu akşamki toplantının ardından yarın İYİ Parti il başkanlarının katılacağı bir toplantının daha düzenleneceği öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika