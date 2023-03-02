6'lı Masa 12'nci kez toplandı (2) Politika Haberleri 6'LI MASA: CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ KONUSUNDA ORTAK ANLAYIŞA ULAŞTIKCHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanlarından oluşan 6'lı Masa'nın Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 12'nci toplantısı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. 6'LI MASA: CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ KONUSUNDA ORTAK ANLAYIŞA ULAŞTIK CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanlarından oluşan 6'lı Masa'nın Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 12'nci toplantısı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Yaklaşık 6 saat süren toplantı sonrası, 6 genel başkanın imzası ile yayımlanan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: CUMHURBAŞKANI ADAYI 6 MART PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLANACAK "Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28'inci Dönem TBMM ve 13'üncü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz." Saadet Partisi Basın Biriminden verilen bilgiye göre ise; Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Liderler Buluşmasının 6 Mart Pazartesi 14.00'te gerçekleştirileceği ifade edildi. Elif ER- Canberk ÖZTÜRK/ ANKARA, - Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika Deva Partisi İYİ Parti Sp Politika Haberler

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