Bakan Kurum: Sosyal Konut projemizin ilk evlerini Mart 2027'de teslim edeceğiz

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "500 bin Sosyal Konut projemizin ilk evlerini Mart 2027'de teslim edeceğiz. Hızlı olacağız çünkü bu proje ile tüm Türkiye kazanacak. Konut sayısı arttıkça kira fiyatları düşecek. 1,5 trilyon dolarlık bu proje ile 300'e yakın sektörümüz canlanacak, istihdamımız artacak, ekonomimiz güçlenecek" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 81 ilde 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Antalya'da yapılacak 13 bin 213 konutun hak sahiplerinin belirlemek amacıyla kura çekim töreni yapıldı. Törene; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur, eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya milletvekilleri, STK temsilcileri ve projeye başvuru yapan çok sayıda vatandaş katıldı.

'GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATTIK'

Programda konuşan Bakan Kurum, Antalya'nın 196 ülkeden 80 binden fazla ziyaretçinin katılacağı COP31'e sahipliği yapacak olmasının önemine vurgu yaptı. Son 5 yılı bile düşünüldüğünde yaşadığı her imtihandan güçlenerek çıkan bir Türkiye olduğundan bahseden Bakan Kurum, "Antalya'mızda çok büyük yangınlar yaşamıştık. Yangınlardan sadece 1,5 yıl sonra Cumhurbaşkanımız ile geldik, 900 afet konutumuzu Antalyalı kardeşlerimize teslim ettik. Biz konutları teslim ettikten sadece bir ay sonra 11 ilimizde asrın felaketini yaşadık. Depremden sadece 15 gün sonra 'Bismillah' diyerek ilk temellerimizi attık. 200 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimle beraber gecemizi gündüzümüze kattık. Bu eşsiz gayretin meyvesini de çok şükür aldık. 27 Aralık'ta 455 bin konutumuzu, hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik" dedi.

'TÜRKİYE'NİN BAŞARISINI HAZMEDEMEYENLER VAR'

Tek gündemlerinin yetişmesi gereken işler olduğunu belirten Bakan Kurum, "Avrupa'da sel oldu mu vatandaşlar sigorta şirketlerinin insafına terk edilirken; Türkiye, 2 yılda Avrupa ülkesi büyüklüğünde bir alanı inşa etti. Bu destansı başarıya rağmen bugün maalesef hala Türkiye'nin başarısını hazmedemeyenler var. Yeniden ayağa kalkan 11 şehrimizi içine sindiremeyenler var. Türlü dezenformasyonlar yapıp, bu milletin yuvalarına kara çalanlar var. Ama biz milletimize faydası olmayan hiçbir şeye dönüp bakmıyoruz. Bizim tek gündemimiz yetişmesi gereken işlerimiz, bitmesi gereken projelerimiz. İşte bu vizyon farkından dolayı bu ülkede 24 yıldır sadece kendimizle yarışıyoruz" diye konuştu.

'HAYALLERİNİN ÖTESİNDE BİR YAŞAM'

Projede sadece konut değil, mahalle kültürünü yeniden ayağa kaldırmak için 500 mahalle konağı da yapıldığını söyleyen Bakan Kurum, "Biz bir yandan asrın inşasını bitirdik, bir yandan da TOKİ'mizle inşa ettiğimiz sosyal konut sayısını 1 milyon 750 bine ulaştırdık. Böylece sahada sınanmış, krizlerle güçlenmiş çok büyük bir tecrübe edindik. Yüzyılın Konut Projesi ile 500 bin dar gelirli kardeşimizi, ev sahibi yapmak için yola çıktık. Öyle muazzam bir proje hazırladık ki bu proje ile dar gelirli kardeşlerimiz sadece ev hayaline ulaşmayacak, hayallerinin ötesinde bir yaşama kavuşacak. Bugün hem Bingöl'de 2 bin 59 konut hem de Antalya'mızda 13 bin 213 konut için toplamda 15 bin 272 sosyal konutumuzun kuralarını çekeceğiz" dedi.

'ALNIMIZIN AKIYLA BİTİRECEĞİZ'

Projeyle birlikte konut sayısının artacağını ve kiraların düşeceğini söyleyen Bakan Kurum, "Ben buradan, sürekli tuttuğumuz sözlerden birini daha vermek istiyorum. 500 bin Sosyal Konut projemizin ilk evlerini Mart 2027'de teslim edeceğiz. Hızlı olacağız çünkü bu proje ile tüm Türkiye kazanacak. Konut sayısı arttıkça kira fiyatları düşecek. 1,5 trilyon dolarlık bu proje ile 300'e yakın sektörümüz canlanacak, istihdamımız artacak, ekonomimiz güçlenecek. 500 bin Sosyal Konut projemizle 86 milyon vatandaşımızın tamamı, tüm Türkiye kazanacak. Kim hangi gündemin peşinde koşarsa koşsun, biz 24 yıldır Türkiye siyaset tarihine 'Yaparsa AK Parti yapar' sözünü yazdıran Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, memleket sevdasıyla, gayretle çalışmaya devam edecek, 500 bin sosyal konutumuzu da alnımızın akıyla bitireceğiz. Bugün kuraları çekilen kardeşlerimizin konut teslimlerini de yine aynı coşkuyla hep beraber yapacağız" diye konuştu. Bakan Kurum'un konuşmasının ardından butona basılarak kura çekimine başlandı. Vatandaşlar, dev ekrana yansıtılan kura çekimini meraklı gözlerle izleyerek isimlerini aradı.