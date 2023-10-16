500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması iddiası asılsız çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarındaki '500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu, hazırlıklar yapılıyor' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "'500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu; hazırlıklar yapılıyor' iddiası doğru değildir. Herhangi bir kurumda böyle bir hazırlık söz konusu olmayıp iddialar tamamen asılsızdır" denildi.