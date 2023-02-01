50/d'li araştırma görevlilerinin kadroya alınmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, "5 bin Suriyeliye denklik verildiği" iddiasını yalanlayarak, 2020 yılında 215, 2021 yılında 499, 2022 yılında ise 329 Suriye vatandaşına denklik verildiğini açıkladı.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, "5 bin Suriyeliye denklik verildiği" iddiasını yalanlayarak, 2020 yılında 215, 2021 yılında 499, 2022 yılında ise 329 Suriye vatandaşına denklik verildiğini açıkladı.

Komisyon Başkanı İşler, sözleşmeli araştırma görevlilerinin kadroya alınması ve Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını da içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"100/2000 YÖK Doktora Bursu" programından 2017 yılından bugüne 6 bin öğrencinin faydalandığını bildiren İşler, hala sistemde 2 bin 615 öğrenci olduğunu söyledi.

İşler, doktorasını bitirip sistemden çıkan 3 bin 385 öğrenciden 806'sının devlet üniversitelerinde "doktor öğretim üyesi" olarak ve 118'inin vakıf üniversitelerinde öğretim üyesi olarak göreve başladığını, 163'ünün kamuda çeşitli görevlere geçtiğini, 407'sinin ise özel sektörde istihdam edildiğini söyledi.

"100/2000 YÖK Doktora Bursu"na işaret eden İşler, "Bu arkadaşlarımız devlette kadro karşılığıyla bu programa alınmadı. Devlet, doktora karşılığında burs veriyor, vatandaşına güzel bir imkan veriyor. Bunun eleştirilecek bir tarafının olmaması gerekir." diye konuştu.

"5 bin Suriyeliye denklik verildiği" iddiası

Denklik konusunda milletvekillerinin iddialarına yanıt veren İşler, "2020 yılında 4 bin 51 kişiye, 2021 yılında 5 bin 391 kişiye, 2022 yılında 5 bin 193 kişiye denklik veriliyor." dedi.

2020 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 2 bin 957, 2021 yılında 3 bin 652, 2022 yılında 2 bin 984 kişinin denklik aldığını bildiren İşler, "5 bin Suriyeliye denklik verildiği" iddiasına yönelik de "2020 yılında Azerbaycan 356, Suriye 215, İran 93 kişi, diğer 430 kişi denklik almış. 2021 yılında Suriye 499, Azerbaycan 348, İran 209, diğer 683 kişi denklik almış. 2022 yılında İran 389, Azerbaycan 361, Suriye 329, diğer 945 kişi denklik almış." bilgilerini paylaştı.