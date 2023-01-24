50/d'li araştırma görevlilerinin kadroya alınmasını da içeren teklif komisyonda

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, sözleşmeli araştırma görevlilerinin kadroya alınması ve Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını da içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, sözleşmeli araştırma görevlilerinin kadroya alınması ve Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını da içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığında toplandı.

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, yaptığı sunumda, eğitim ve öğretimin devletler için vazgeçilmez bir unsur olduğunu, eğitim ve öğretimdeki kalitenin ülkelerin başarısıyla eş değer görüldüğünü söyledi.

Nitelikli insan gücü yetiştirmenin, çoğunlukla eğitim kurumları vasıtasıyla sağlandığını vurgulayan Özdemir, ülkeye ve insanlığa hizmet eden yükseköğretim kurumlarının ülkenin büyümesi için çok önemli faaliyetler icra ettiğini aktardı.

Özdemir, "Biz sadece yükseköğretim kurumlarımızdaki öğrenci sayılarına takılıp kalmamalıyız. Bizim yükseköğretim kurumlarımız, yabancı öğrenciler tarafından da yoğun tercih alanı olarak görülmektedir. Ayrıca yükseköğretim kurumlarımızın başarısı dünyada da gün geçtikte tescil edilmeye başlanmıştır." dedi.

Eğitim öğretimle alakalı kanuni düzenlemelerin, ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden ele alınması zorunluluğunu ortaya çıkardığını söyleyen Özdemir, şunları kaydetti:

"Dersimizi iyi çalıştığımız kanaatindeyim. Anayasa'ya aykırılık konusunda hukukçularla istişarelerimizi sürdürdük ve mümkün mertebe olgunlaşmış bir metin ortaya koymaya çalıştık. Arkadaşlarımız teklifin doğru izah edildiğinde 'herhangi bir sakınca görmüyoruz' diyeceklerdir. İtirazları kabulümüz olduğu gibi benimsemeleri de bizim için ayrıca mutluluk vesilesi olacaktır. Karşılıklı anlayış çerçevesinde hepimizin gönlünün razı olacağı bir çalışma gerçekleştirerek bu kanun teklifini Genel Kurula sevk etmeyi umuyor ve diliyorum."