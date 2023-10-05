4 ilde yapılan operasyonlar ile 6 göçmen kaçakçısı yakalandı

4 ilde yapılan operasyonlar ile 6 göçmen kaçakçısı yakalanarak tutuklandı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 10 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı, 6'sı tutuklandı.

Yasadışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele dahilinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Marmaris İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan aldıkları talimat ile Muğla, İzmir, Hatay ve Konya illerinde yaptıkları operasyonlar ile göçmen kaçaklığı suçunu işledikleri gerekçesi ile 10 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.