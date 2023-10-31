4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan çetenin 31 üyesi tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul merkezli 4 ilde çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 49 şüpheliden 31'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç ağlarının deşifre edilmesine yönelik 27 Ekim'de İstanbul, Muğla, Bursa ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, firari çete elebaşı Barış Boyun'a yakınlığıyla bilinen 'Zaza Doğan' lakaplı D.A.'nın öncülüğündeki suç örgütüne mensup 49 şüpheli yakalanmıştı. Ağırlıklı olarak Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerinde faaliyet gösteren, "Kasten Öldürme", "Kasten Öldürmeye Teşebbüs", "Mala Zarar Verme", "Yağma", "Tehdit", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Kasten Yaralama" gibi suçların da içinde olduğu çok sayıda olaya karışan çete fertleri, dün emniyetten adliyeye sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen 49 şüphelinin 18'i adli kontrol hükümlerince salıverilirken, 31 zanlının ise tutuklandığı ve cezaevine konduğu öğrenildi.