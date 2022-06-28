3600 ek gösterge ile "öğrenci affı" düzenlemesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
AA - Sinan Uslu - Politika
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3600 ek gösterge ile "öğrenci affı" düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
AK Parti, 3600 ek gösterge, çeşitli nedenlerle üniversite öğrenimi yarım kalanlara eğitime geri dönme imkanı veren öğrenci affının da yer aldığı ekonomiye ilişkin yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
AA / Sinan Uslu - Politika