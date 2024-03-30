Üye Girişi
Haberler

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 61 milyon 441 bin 882 vatandaş oy kullanacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Türkiye genelinde 61 milyon 441 bin 882 vatandaş 206 bin 845 sandıkta oy kullanacak.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne saatler kala ülke genelindeki sandık ve seçmen sayısı belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) paylaştığı sandık ve seçmen sayısına göre, ülke genelinde 206 bin 845 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 vatandaş oy kullanacak. Türkiye'de seçmen sayısı en yüksek ilçe 719 bin 760 kişiyle Ankara'nın Çankaya ilçesi oldu.

İstanbul, İzmir ve Ankara'nın seçmen sayısı belli oldu

İstanbul'da 11 milyon 814 bin 625 kişi ile Türkiye'nin en çok seçmen sayısına sahip ili olurken 11 milyonu aşkın vatandaş 33 bin 267 sandığa gidecek.

Başkent Ankara'da ise 4 milyon 304 bin 874 seçmen 13 bin 253 sandıkta oy kullanacak. İzmir'de ise 10 bin 697 sandıkta 3 milyon 459 bin 970 kişi kent için tercihini yapacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İstanbul Türkiye Ankara İzmir Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 31 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 31 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! 31 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 31 Mart Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 30 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Yaban Çiçekleri nerede çekiliyor? Yaban Çiçekleri dizisi hangi şehirde, semtte çekiliyor? Sandık görevlisi ücreti nereden alınır 2024? Sandık görevlisi ücreti nereden ödeniyor? Ramazan Bayramı tatili ne zaman? Ramazan Bayramı tatili ayın kaçında, hangi tarihte? Napoli - Atalanta maçı hangi kanalda, saat kaçta? Napoli - Atalanta maçı nereden izlenir? Tarsus Belediyesi hangi parti? Tarsus Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Hangi maç, hangi kanalda yayınlanacak? Hangi maç nerede yayınlanıyor? 30 Mart 2024 Salı Akşamı Hangi Diziler Yayınlanıyor? TV Yayın Akışı! Seçim günü marketler açık mı? 31 Mart Pazar seçim günü marketler kapalı mı olacak? Oy kağıdım gelmedi, oy kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen bilgi kağıdı olmadan oy verilir mi, zorunlu mu? Seçim sonrası tatil mi 2024? Seçim sonrası tatil var mı, kaç gün tatil var? Seçim sonrası Pazartesi günü tatil olacak mı? OY NE ZAMAN KULLANILACAK 2024: Oy verme saatleri saat kaçta başlıyor, bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller...
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title