30 Ağustos Zaferi için TBMM'de Konser Verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri Karma Bando Ekibi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 30 Ağustos Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de konser vererek kutlama etkinlikleri gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Karma Bando Ekibi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 30 Ağustos Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de konser verdi.

Cumhurbaşkanlığı koordinasyonundaki kutlama programları kapsamında TBMM'nin ön bahçesinde gerçekleştirilen konserde, ilk olarak Mehteran Birliği marşlar seslendirdi.

Daha sonra TSK Karma Bando Ekibi katılımcılara mini konser verdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte Karma Bando ve Mehteran Birliği, TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar yapılacak kortej yürüyüşüne katıldı. Ardından kortej yürüyüşü başladı.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
