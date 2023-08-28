30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Türkiye genelinde bando konserleri düzenlenecek

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında birçok ilde ve KKTC'de bando konserleri düzenlenecek. Konserler, Afyonkarahisar'da başlayacak ve 9 Eylül'de sona erecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi birçok şehirde konserler gerçekleştirilecek.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla birçok ilde ve KKTC'de bando konserleri verilecek.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla bu akşam Afyonkarahisar'da başlayacak konserler 9 Eylül'de sona erecek.

Bu kapsamda yarın da Afyonkarahisar ile Balıkesir ve Kırklareli'nde, 30 Ağustos'ta Ankara, İstanbul, İzmir, Malatya, Erzincan, Tekirdağ, Erzurum, Samsun, Antalya, Kocaeli, Muğla, Mersin ve Çanakkale'de, 31 Ağustos'ta İstanbul'da, 1 Eylül'de Edirne, Adana ve İstanbul'da, 2 Eylül'de Trabzon'da, 3 Eylül'de Bayburt'ta, 6 Eylül'de Tekirdağ, Kars ve İstanbul'da, 8 Eylül'de Ankara ve KKTC'de, 9 Eylül'de de İstanbul'da bando konserleri verilecek.