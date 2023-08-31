30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kuleli Askeri Lisesi'nde Havai Fişek Gösterisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Kuleli Askeri Lisesi'ne Türk bayrağı yansıtılarak havai fişek gösterisi yapıldı.

Türkiye'nin dört bir yanında 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük coşkuyla kutlanırken İstanbul eşsiz görüntülere sahne oldu. Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Kuleli Askeri Lisesi'ne Türk bayrağı yansıtılarak havai fişek gösterisi düzenlendi. Tarihin en büyük kahramanlık destanının yazıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl olduğu gibi 101'inci yılında da büyük coşkuyla kutlandı. - İSTANBUL