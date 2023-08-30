30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul'da Tarihi Mekanlar Işıklandırıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla İstanbul'daki tarihi mekanlar ışıklandırıldı. Galata Kulesi, Haydarpaşa Garı, Dolmabahçe Yemin Kapısı, Beyazıt İtfaiye Kulesi, Kuleli Askeri Lisesi ve Beşiktaş Deniz Müzesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı. İstanbul Boğazı'nda ise Kuleli Askeri Lisesi önünde havai fişek gösterisi yapıldı. Vatandaşlar gösteriyi ilgiyle izledi.