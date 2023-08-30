30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında TSK Armoni Mızıkası ve Mehteran Birliği mini konser verdi

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programları kapsamında TSK Armoni Mızıkası ve Mehteran Birliği, TBMM'de mini konser verdi. Konserin ardından resmigeçit töreni başladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programları kapsamında TSK Armoni Mızıkası ve Mehteran Birliği, TBMM'de mini konser verdi.

TBMM'nin ön bahçesinde gerçekleşen konserde, ilk olarak Mehteran Birliği sahne aldı. Ardından TSK Armoni Mızıkası konseri tamamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte, TSK Armoni Mızıkası ve Mehteran Birliği, TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar yapılacak resmigeçit törenine eşlik etmek için yerlerini aldı. Ardından resmigeçit töreni başladı.