30 Ağustos Zafer Bayramı filmi Diyarbakır'da çekildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili sosyal medya hesaplarında paylaştığı duygu yüklü film, Diyarbakır'ın tarihi mekanlarından çekildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili sosyal medya hesaplarında paylaştığı duygu yüklü film, Diyarbakır'ın tarihi mekanlarından çekildi.

Bundan 101 yıl önce, 26 Ağustos sabahı, 05.30'da Mustafa Kemal Paşa Kocatepe sırtlarında tarihe geçen emrini verdi ve gecenin karanlığı top sesleriyle yankılandı.

Anadolu bütün imkansızlıklara rağmen, milletimizin kanından kan, canından can katarak ortaya koyduğu emsalsiz bir kurtuluş mücadelesini anlatan film; 30 Ağustos şehidinin torunu Diyarbakırlı Ahmet Dede'yle torunu Mehmet'in hikayesine odaklanıyor. Başkomutanlık Meydan Muharebesinde şehit olan dedesini anan Ahmet Dede, torunu Mehmet ile birlikte topçu atışlarının başladığı 26 Ağustos sabahı saat 05.30'da Keçi Burcu'nda saygı duruşunda bulunuyor ve 101 yıl önceki zaferi anıyor. - DİYARBAKIR