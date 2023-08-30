30 Ağustos Zafer Bayramı Didim'de Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü Aydın'ın Didim ilçesinde çelenk koyma töreniyle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Didim Cumhuriyet Kent Meydanı'nda düzenlenen çelenk koyma töreni düzenlendi. Törende ilçe protokolü Atatürk Büstü'ne çelenk sundu. Ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup akabinde İstiklal Marşı okundu.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Didim Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Ali Saçan gerçekleştirdi. Saçan konuşmasında, "Bugün şanlı tarihimizin eşsiz zaferlerinin en anlamlılarından biri olan 30 ağustos Zaferinin yüz birinci yıldönümünü kutlamanın sevincini ve haklı gururunu yaşıyoruz. Yüz bir yıl önce bugün; bağımsızlık ve yurt aşkıyla şahlanan Türk ulusunun, Atatürk'ün önderliğinde maddi ve manevi bütün varlığını ortaya koyduğu Afyonkarahisar ve Dumlupınar meydan muharebesi ile onun son safhası olan 30 Ağustos meydan muharebesi sona ermiş, Türk tarihi için yeni bir dönem başlamıştır. Türk tarihi çok büyük ve parlak zaferlerle doludur. Yalnız Türk tarihine değil dünya tarihine de yeni bir yön vermiş olan bu kadar kat'i sonuçlu ve etkili başka bir meydan muharebesi olmamıştır. Kahraman Türk ordusunun personel, silah, araç ve gereç bakımından kendisinden çok üstün olan düşman ordusuna karşı başlattığı taarruz, bizzat Baş komutan Mustafa Kemal Atatürk tarafından yönetilmiş ve taarruz, askeri strateji, taktik manevraları ve Türk askerinin gösterdiği cesaret, özveri ve kahramanlık ile dünya harp tarihinin altın sayfalarına geçmiştir" ifadelerini kullandı.

Törene; Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Ali Saçan, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Anıl Altay, kamu kurumlarının müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. - AYDIN