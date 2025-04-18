3. Uluslararası Yeditepe Bienali'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bizim sanat anlayışımızda kibir ve gösteriş asla yoktur.

3. Uluslararası Yeditepe Bienali'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim sanat anlayışımızda kibir ve gösteriş asla yoktur. Bizim sanat felsefemizde hakkın kusursuz eserlerinin iz düşümü hakikat ışığının yansıması vardır" dedi. - İSTANBUL