3 İlin Esnafına 50 Milyon Liralık Destek

3 İLİN ESNAFINA 50 MİLYON LİRALIK DESTEK

Zonguldak'ta bir fabrikanın açılışına katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Bolat daha sonra kent merkezine gelerek Valilik binasına gitti. Protokol tarafından karşılanan Ömer Bolat, anı defterine imza attıktan sonra kentteki temaslarını sürdürdü. Ticaret ve Sanayi Odası'na gelen Bakan Bolat, milletvekilleri Saffet Bozkurt ile Ahmet Çolak ve beraberindeki heyet ile iş insanlarıyla bir araya geldi.

Doğal gaz keşfinin Türkiye'nin talihini döndürdüğünü belirten Bakan Bolat, Zonguldak'ın enerji, madencilik ve metal, çelik sektörünün merkezi haline geldiğini söyledi. Çelik sektöründe Türkiye'nin yürüyeceği çok yol olduğunu ifade eden Bolat, "Bu yıl da çelik üretimi ve çelik ihracatında güçlü bir artış var, ilk 7 ay itibarıyla. Zonguldak aynı zamanda bir çelik merkezi haline geliyor. Bir de enerji merkezi haline geliyor elektrik santralleriyle beraber. Limancılık merkezi haline geliyor çünkü ta Sultan Abdülhamit'e dayanan Filyos liman hayali gerçekleşti. Bundan sonra yapılacak olan Filyos Limanı'nın bir lojistik üst haline gelmesi. Bu çerçevede limana yakın olan Zonguldak Filyos Serbest Bölgesi de inşallah orta ve yakın gelecekte dolarak Zonguldak'a çok büyük yeni imalat kuruluşları, tesisler ve limancılıkta da çok büyük ivme kazandıracak. Türkiye'de son 15 senede yapılan en büyük 2 limandan biri Filyos Limanı, biri de İzmir Çandarlı Limanı'dır. Havalimanı da açıldı. Zonguldak'ı gerçekten çok güzel günler bekliyor. Müteşebbis insanları, emekçileri, madencileriyle inşallah Türkiye'nin enerji merkezi haline geliyor Zonguldak. Çalışmalarımız hızla devam ediyor" dedi.

Zonguldak, Bartın ve Karabük esnafı adına 50 milyon liralık destek verdiklerini açıklayan Bakan Bolat, "Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Sayın Abdülkadir Akgül'le görüştüm. Zonguldak Esnaf Kefalet Birliği'nin bizden istediği 50 milyon liralık bir finansman desteği vardı. O müjdeyi de Zonguldak, Karabük ve Bartın esnafı adına burada sizin huzurunuzda vermek istiyorum. 50 milyon liralık bu destek kasaya girmiştir, Zonguldak'tadır bugün. Esnaflarımız için hayırlı uğurlu olsun. Maliyeti piyasa şartlarının yarısı oranında düşük. Ödeme şartları son derece elverişli. 6 ayda bir geri ödemeli. Üç yıl vadeli bu destek Zonguldak esnafı için de inşallah çok iyi bir destek olacak hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.

Ali Sencer ARSLAN, Sinan KABATEPE, Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,