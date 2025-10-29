Haberler

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Coşkulu Kutlama

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Coşkulu Kutlama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programına katıldı. Öğrencilerin sergilediği müzikli gösteri ve ödül töreni etkinliğe renk kattı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programına katıldı. Programda geçen yıl ilk kez uygulamaya koyulan okullardan Ankara Güzel Sanatlar İlk ve Ortaokul öğrencileri, öğretmenleriyle 'Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete' temalı müzikli gösteriyi sahneledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm ülkede coşkuyla kutlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ankara'daki MEB Şura Salonu'nda düzenlenen 'Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 102'nci Yıl Dönümü' programına katıldı. Programda, 22 Ağustos'ta Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul öğrencileri arasında düzenlenen 'resim' ile ortaokul ve imam hatip ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen 'resim, şiir ve kompozisyon' yarışmalarının ödül töreni ve sergisi ise renkli görüntülere sahne oldu.

Öğrenciler müzikli gösteri düzenledi

Programda Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçen yıl ilk kez uygulamaya koyduğu okullardan Ankara Güzel Sanatlar İlk ve Ortaokul öğrencileri, öğretmenleriyle 'Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete' temalı müzikli gösteriyi sahneledi. Program, yarışmada dereceye giren öğrencilere hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Gebze'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında

İşte 7 katlı binanın yıkılma anı
Putin yeni ölümcül silahını tanıttı: O şehirler yaşanmaz hale gelir

Putin yeni ölümcül silahını tanıttı: O şehirler yaşanmaz hale gelir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz

160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
Erdoğan ve DEM Parti İmralı heyeti görüşmesinin saati belli oldu

PKK'nın "Türkiye" kararının ardından kritik görüşme! Saat belli oldu
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
İspanya'dan HÜRJET için 3.1 milyar euroluk onay! 30 yıl için imzalar atıldı

Avrupa ülkesi HÜRJET alıyor! 3.1 milyar euroluk onay verildi
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.