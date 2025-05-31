28 Şüpheli Yolsuzluk Operasyonunda Gözaltına Alındı

ARALARINDA BELEDİYE BAŞKANLARININ DA OLDUĞU 28 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ayşe GÜREL / – İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dört ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonla 28 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzlukö ve "Aziz İhsan Aktaş suç örgütüö soruşturmaları ile Beşiktaş Belediyesi'nin 29 Ekim harcamalarına ilişkin yolsuzluk ve Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmaları olmak üzere, toplam dört ayrı soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı bulunanlar arasında; Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, Avcılar Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Daka ve Mehmet Mandacı ile Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir, ve Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı olduğu öğrenildi. Belediyeler ile gözaltı kararı verilen şüphelilerin adreslerindeki arama ve incelemelerin sürdüğü belirtildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonla 28 şüpheli gözaltına alındı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında daha önce çıkar amaçlı belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığı tespit edilen suç örgütü lideri iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade verdiği, bu ifadelerin ardından, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka'nın da aralarında bulunduğu toplam 27 kişi için gözaltı kararı verildiği öğrenildi. DHA)