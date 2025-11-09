28 Şubat Davasında 13 Sanığa Darbe Girişimine Yardım Suçundan Cezalar Verildi

YARGITAY'ın bozma kararının ardından yeniden görülen 28 Şubat davasında, 13 sanığa 'Darbe girişimine yardım' suçundan verilen 18'er yıl hapis cezasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı. Kararda, 54'üncü Hükümet'in devrilmesi sürecinin 'Batı Çalışma Grubu' tarafından organize edildiği ve grubun faaliyetlerinin hükümeti cebren devirmeye yönelik olduğu vurgulandı.

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi ve İlhan Kılıç ile emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar ve Hakkı Kılınç, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp hakkında, 'Hükümeti cebren vazife görmekten men' suçundan verilen müebbet hapis cezalarını onamıştı. Daire, aynı suçtan müebbet cezası alan Halil Kemal Gürüz, Erdoğan Öznal, Hayri Bülent Alpkaya ve Muhittin Erdal Şenel'in ise 'yardım eden' sıfatıyla cezalandırılmaları gerektiği gerekçesiyle kararlarını bozmuştu. Ayrıca zaman aşımı nedeniyle haklarında düşme kararı verilen sanıklar Orhan Yöney, Şükrü Sarıışık, İzzettin İyigün, Kamuran Orhon, Köksal Karabay, Altaç Atılan, Ersin Yılmaz, Şevket Turan, Yücel Özsır, Metin Yaşar Yükselen, Refik Zeytinci ve İbrahim Selman Yazıcı'nın, diğer sanıklarla 'gizli ittifak' içinde oldukları gerekçesiyle cezalandırılmaları talep edilmişti. Bozma kararının ardından 16 sanığın yeniden yargılaması Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılmış, yargılama sonunda hayatını kaybeden sanıklar Şevket Turan, İzzettin İyigün ve Kamuran Orhon'un dosyaları düşürülmüş, kalan 13 sanık ise 'Darbe girişimine yardım' suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

'POSTMODERN DARBE GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Yargıtay'ın bozma kararının ardından 16 sanığın yeniden yargılandığı 28 Şubat davasında, 13 sanığın 'Darbe girişimine yardım' suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı. Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklanan gerekçede, 54'üncü Hükümet'in meşru politikaları çerçevesinde ülke yönetiminin engellenmeye çalışıldığı ve hükümeti devirme sürecinin devreye sokulduğu ifade edildi. Kararda, bu süreçte hükümet üyelerine aleni şekilde ağır hakaret ve tehditlerde bulunulduğu, medya aracılığıyla toplumda algı oluşturulmaya çalışıldığı, nihayetinde de 54'üncü Hükümet'in istifasıyla 'postmodern darbe'nin gerçekleştiği belirtildi.

'HÜKÜMETİ DEVİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞILDI'

'Batı Çalışma Grubu' konseptiyle oluşturulan alt ve yan yapılanmaların 28 Şubat sürecinde aktif rol aldığı vurgulanan gerekçede, bu grubun düzenli toplantılar yaparak faaliyet yürüttüğü, anayasa ve mevzuata aykırı biçimde hükümeti devirmeye yönelik çalıştığı kaydedildi. Dosya kapsamına göre, sanıklar Muhittin Erdal Şenel, Şükrü Sarıışık, Yücel Özsır, Hayri Bülent Alpkaya, İbrahim Selman Yazıcı, Köksal Karabay, Metin Yaşar Yükselen, Orhan Yöney, Refik Zeytinci, Ersin Yılmaz ve Altaç Atılan'ın Batı Çalışma Grubu içinde yer alarak alınan kararların uygulanmasına katkı sundukları belirtildi. Dönemin YÖK üyesi Erdoğan Öznal ile YÖK Başkanı Halil Kemal Gürüz'ün de grup faaliyetleriyle bağlantılı olduğuna yer verilen kararda, Gürüz'ün alınan talimatların YÖK bünyesinde uygulanmasını ve denetimini sağladığı, Öznal'ın ise 'Siyasi İslam'la Mücadele Yöntemleri' adlı belgeyi hazırlayarak bu amaç doğrultusunda Gürüz'e ilettiği ifade edildi.

Mahkeme, "Atılı suçun cebir unsurunun yalnızca tankların yürütülmesiyle değil, organizasyonun bütün faaliyetleriyle oluştuğu" değerlendirmesine yer verdi. Sanıkların, hükümeti devirmek amacıyla kurulan Batı Çalışma Grubu'na dahil olup bu doğrultuda kararların yürütülmesini kolaylaştırdıkları vurgulandı. Kararda ayrıca, Gürüz'ün Kriz Masası-Batı Çalışma Grubu Üst Kurulu'nun kararlarından haberdar olduğu, YÖK ile koordineli şekilde çalıştığı ve diğer sanıklarla fikir ile eylem birliği içinde bulunduğu, bu nedenle 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni devirmeye yardım' suçundan cezalandırıldığı kaydedildi.