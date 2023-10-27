28 Ekim'de Gazze'ye Destek Mitingi İçin Ulaşım Ücretsiz Olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı'nın kararıyla 28 Ekim Cumartesi günü yapılacak Büyük Filistin Mitingi'nde Gazze'ye destek vermek isteyen vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla İstanbul'da Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı ile Marmaray seyahatlerinin ücretsiz olacağını duyurdu. Ayrıca Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN banliyö tren seferlerinin de aynı tarihte ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 28 Ekim'de düzenlenecek 'Büyük Filistin Mitingi'ne katılacak vatandaşlara kolaylık sağlanması amacıyla İstanbul'da Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı ile Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN banliyö tren seferlerinin ücretsiz olacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla 28 Ekim Cumartesi günü 'Büyük Filistin Mitingi'nde Gazze'ye ses olacak vatandaşlarımıza kolaylık sağlanması için İstanbul'da Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı ile Marmaray seyahatleri ücretsiz olacak. Ayrıca Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN banliyö tren seferleri de bu tarihte ücretsiz hizmet verecek. Zulme karşı sesimizi en yüksek şekilde çıkarmak için bütün vatandaşlarımızı 'Büyük Filistin Mitingi'ne bekliyoruz" dedi. - ANKARA