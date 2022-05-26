27 Mayıs darbesinin yıldönümünde Pendik'ten Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na demokrasi yolculuğu - Haberler

Pendik Belediyesi 27 Mayıs Darbesinin 62 . Yıl dönümünde, açık hava müzesi haline getirilen "Demokrasi ve Özgürlükler Adası"'na lise öğrencileri için gezi düzenledi. Çok sayıda lise öğrencisi gezide Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun hatıraları ile tanıştı . Tarihi yolculuk öncesi gençlere seslenen Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "En büyük hedeflerimden biri gençlerimizin bu ilçe ve ülkeye gelecekte faydalı insanlar olmaları. Türkiye'nin tarihini çok iyi bilmeniz lazım ki geleceği o şekilde şekillendirin. Tarihimizde çok önemi olan bir yeri ziyaret ediyorsunuz." dedi.

Pendik Belediyesi Cumhuriyet tarihinde ilk askeri darbe olarak geçen 27 Mayıs 1960 Darbesinin 62.yıldönümünde lise öğrencilerini Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na götürdü. Etkinlik öncesi öğrencilerle Atatürk Kültür Merkezi'nde buluşarak onları uğurlayan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin "Pendik genç ve dinamik bir ilçe. Göreve geldiğimizden beri gündemimiz hep "gençlikle ilgili ne yapabiliriz" oldu. Özellikle gençlik çalışmaları, eğitim ve kütüphanelerle alakalı ihtiyaçlarınızı gidermeye çalışıyoruz. 39 ilçede Pendik bu konuda ön saflarda. En büyük hedeflerimden biri gençlerimizin bu ilçe ve ülkeye gelecekte faydalı insanlar olmaları. Türkiye'nin tarihini çok iyi bilmeniz lazım ki geleceği o şekilde şekillendirin. Yapacağınız gezide tarihimizde çok önemi olan bir yeri ziyaret ediyorsunuz." ifadelerinde bulunarak tarih bilincini vurguladı.

"Yaslı Ada"da tarihi yerinde öğrendiler

Demokrasiye yapılan saldırının ve müdahalenin sonuçlarını ve bu süreci gözler önüne seren Demokrasi ve Özgürlükler Adası ve müzeleri, lise öğrencilerini ağırladı. "Yaslı Ada" olarak da adlandırılan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 200' e yakın öğrenci tarihi yerinde inceleyerek öğrendi.27 Mayıs Darbesi ve Adnan Menderes hakkındaki tarihi noktaları adada bulunan müze, canlandırma ve sinevizyon gösterisiyle öğrenen gençler tarihi bir yolculuğa çıktı.

"Tarihi bu şekilde öğrenmek çok daha iyi ve akılda kalıcı"

Tarihi anlama ve bilinçlenmeyi artırma adına yapılan geziye katılan lise öğrencileri Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yer alan müzelerin öğrenme süreçlerine olan katkısından bahsetti. Öğrenciler adada yer alan sinevizyon gösterisi ve tarihten kesitlerin yer aldığı canlandırmaların olduğu alanlar hakkında "27 Mayıs ve Adnan Menderes hakkında bilgim vardı ancak bu kadar detaylı ve incelikli yoktu. Çok duygulandık. Buraya gelmek bu açıdan çok yararlı oldu. Genel olarak tarihi yazılı ve sözlü dinliyoruz ama görsellerle, videolar ve canlandırmalarla deneyimlemek daha akılda kalıcı ve etkili oldu. Burada tarihi yerinde öğrenirken aklımızda kalıyor." ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Politika